Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots)

Am Donnerstag (04.12.) ist in der Zeit zwischen 08.15 Uhr und 08.45 Uhr ein geparkter weißer Ford B-Max auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Borghorster Straße 15 erheblich beschädigt worden. Der Schaden, der bei rund 4.000 Euro liegt, wurde vermutlich durch ein bislang unbekanntes blaues Fahrzeug verursacht.

Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wir suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu den Unfallbeteiligten machen können. Hinweise bitte an die Polizei Emsdetten unter Telefon 02572/9306-4415.

