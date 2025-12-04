Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht, 15-Jährige leicht verletzt

Greven (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Grevener Landstraße in Reckenfeld ist am Donnerstagmorgen (03.12.) gegen 07.30 Uhr eine 15-Jährige leicht verletzt worden. Der beteiligte Autofahrer entfernte sich vom Unfallort.

Die 15-Jährige aus Greven war auf dem Weg zur Schule und fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Grevener Landstraße in Richtung Emsdettener Straße. Als sie auf Höhe des Drosselwegs war, fuhr aus der Einmündung ein Auto auf die Emsdettener Straße. Dabei kam es zur Kollision.

Der Autofahrer stieg kurz aus und erkundigte sich nach der 15-Jährigen. Anschließend fuhr er weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die 15-Jährige wurde leicht verletzt.

Bei dem Auto handelte es sich den Aussagen zufolge um einen weißen, kleineren Pkw. Der Autofahrer war etwa 30 Jahre alt und schlank, er hatte kurze braune Haare und einen Bart.

Die Polizei ermittelt und sucht den Autofahrer. Zeugen, die vom Unfallgeschehen etwas mitbekommen haben, sowie der unbekannte Fahrer werden gebeten, sich bei der Wache in Greven zu melden: Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell