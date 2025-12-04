Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Schulwegunfall, 13-jährige Schülerin leicht verletzt

Steinfurt (ots)

Am Mittwoch (3.12.) kam es in Borghorst gegen 7.35 Uhr am Kreisverkehr an der Emsdettener Straße / Am Rathaus auf Höhe der dortigen Realschule zu einem Verkehrsunfall.

Ein 55-Jähriger aus Gescher (Kreis Borken) fuhr mit seinem VW Golf aus der Straße Am Rathaus in den Kreisverkehr ein und wollte diesen an der zweiten Ausfahrt zur Emsdettener Straße verlassen. Zur selben Zeit wollte eine 13-jährige E-Scooter Fahrerin dort die Straße überqueren, um zur Realschule "Am Buchenberg" zu gelangen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw.

Die 13-Jährige aus Steinfurt stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 55-jährige PKW-Fahrer blieb unverletzt.

Es kam zu einem Sachschaden von geschätzt etwa 1.300 Euro.

