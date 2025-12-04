Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Schulwegunfall, 15-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Rheine (ots)

An der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring/Lingener Damm/Hansaallee ist es am Mittwochmorgen (03.12.) gegen 07.50 Uhr zu einem Schulwegunfall gekommen. Ein 15-Jähriger wurde leicht verletzt.

Ein 74-jähriger Autofahrer aus Hörstel fuhr zunächst mit einem Skoda Yeti auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Salzbergener Straße. Im Kreuzungsbereich wollte er dann nach rechts in den Lingener Damm abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 15-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Rheine, der am Lingener Damm die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Salzbergener Straße überqueren wollte.

Der 15-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell