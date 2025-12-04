Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Baucontainer aufgebrochen

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Dienstag (02.12.), 16.15 Uhr und Mittwoch (03.12.), 7.10 Uhr unbefugt Zugang zu einem Baustellencontainer verschafft. Daraus entwendeten sie diverse Werkzeugmaschinen. Der Container stand auf einer Baustelle an der Straße An der Diekwiese.

Die Unbekannten öffneten den Container gewaltsam. Sie stahlen einen Winkelschleifer, einen Laser, eine Handkreissäge und eine Bohrmaschine, alle vom Hersteller Hilti. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell