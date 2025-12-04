PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch in Einfamilienhaus

Altenberge (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Donnerstag (03.12.) in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 21.00 Uhr am Fenster eines Einfamilienhauses an der Straße Lütke Berg, nahe der Billerbecker Straße, zu schaffen gemacht. So gelangten sie in das Haus.

Die Täter durchsuchten mehrere Schränke nach Diebesgut. Sie stahlen schließlich mehrere Schmuckstücke sowie eine Armbanduhr. Angaben zur Höhe des Werts der Gegenstände liegen noch nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Wache in Greven: Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

