POL-ST: Emsdetten, Schulwegunfall
Emsdetten (ots)
Am Dienstagmorgen (02.12.) ist es auf der Eisenbahnstraße Ecke Elbersstraße zwischen einem 14-jährigen E-Scooter Fahrer aus Saerbeck und einem 64-jährigen PKW-Fahrer aus Rheine zu einem Verkehrsunfall gekommen.
Nach ersten Ermittlungen fuhr der 64-Jährige mit einem Ford C-Max aus der Moorbrückenstraße in den Kreisverkehr ein und wollte diesen Richtung Eisenbahnstraße verlassen. Dabei kam es an dem Zebrastreifen zu einer Kollision mit dem E-Scooter Fahrer, der dort die Straße überqueren wollte.
Der 14-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 64- jährige PKW-Fahrer blieb unverletzt.
Insgesamt kam es zu einem Sachschaden von geschätzt etwa 1.000 Euro.
