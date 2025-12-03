Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Schulwegunfall

Emsdetten (ots)

Am Dienstagmorgen (02.12.) ist es auf der Eisenbahnstraße Ecke Elbersstraße zwischen einem 14-jährigen E-Scooter Fahrer aus Saerbeck und einem 64-jährigen PKW-Fahrer aus Rheine zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach ersten Ermittlungen fuhr der 64-Jährige mit einem Ford C-Max aus der Moorbrückenstraße in den Kreisverkehr ein und wollte diesen Richtung Eisenbahnstraße verlassen. Dabei kam es an dem Zebrastreifen zu einer Kollision mit dem E-Scooter Fahrer, der dort die Straße überqueren wollte.

Der 14-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 64- jährige PKW-Fahrer blieb unverletzt.

Insgesamt kam es zu einem Sachschaden von geschätzt etwa 1.000 Euro.

