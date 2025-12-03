Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, 17-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Pkw kollidiert mit Radfahrer

Tecklenburg (ots)

Am Dienstag (02.12.) hat es gegen 19.10 Uhr auf der Pagenstraße einen schweren Verkehrsunfall gegeben.

Ein 17-jähriger Tecklenburger fuhr mit seinem Mountainbike auf der Pagenstraße ortsauswärts. Nach ersten Ermittlungen wollte er in Höhe des Geländes der Feuerwehr nach links auf dieses abbiegen. Dabei wurde er von einem 58-jährigen Lengericher, der mit einem Opel Astra auf der Pagenstraße hinter ihm fuhr, angefahren.

Der 17-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Lengericher blieb unverletzt.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 6.100 Euro.

Die Polizei weist nochmal ausdrücklich darauf hin, dass ein Fahrradhelm zwar keine Unfälle verhindert, aber Kopfverletzungen vorbeugt. Aufgrund dessen rät sie jedem Radfahrer, einen Helm zu Tragen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell