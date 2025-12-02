Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Brand eines Müllcontainers

Emsdetten (ots)

Auf dem Gelände eines Supermarkts an der Straße Katthagen sind Feuerwehr und Polizei am Dienstag (02.12.) gegen 00.05 Uhr zu einem Brand gerufen worden.

Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und entdeckte kurz darauf einen brennenden Müllcontainer. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Wie der Container in Brand geriet, ist noch unklar. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, Hinweise auf der Wache in Emsdetten zu melden, Telefon 02572/9306-4415.

