POL-ST: Rheine, Einbruch in Einfamilienhaus

Rheine (ots)

In Hauenhorst haben unbekannte Täter an der Straße An den Kleingärten, nahe der Bauerschaftsstraße, die Glastür einer Terrassentür beschädigt und sind so in ein Einfamilienhaus gelangt. Die Tat ereignete sich am Freitag (28.11.) in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 18.25 Uhr.

Das Haus wurde durch die Einbrecher durchsucht. Was genau gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt. Zeugenhinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

