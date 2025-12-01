Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch in Wohnhaus

Ochtrup (ots)

Unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus an der Weilautstraße, Höhe Schillerstraße, eingebrochen. Die Tat ereignete sich am Sonntag (30.11) in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und kurz nach 18.00 Uhr.

Die Täter verschafften sich der Spurenlage nach durch ein Fenster gewaltsam Zugang zum Haus. Sie durchwühlten diverse Schränke und Kommoden. Gestohlen wurde ersten Informationen nach Gold- und Silberschmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Ochtrup, Telefon: 02553/9356-4155.

