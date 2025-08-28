Polizei Bielefeld

POL-BI: Martin Huber neuer Direktionsleiter Gefahrenabwehr/Einsatz

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld - Martin Huber ist neuer Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz (GE) beim PP Bielefeld. Er tritt damit die Nachfolge von Michael Erdmann an, der Ende Juni 2025 in Ruhestand gegangen war. Leitender Polizeidirektor Martin Huber hatte bereits mehrere Jahre die Stellvertretung des Direktionsleiters GE inne und startete am 25.08.2025 in seine neue Aufgabe.

Martin Huber leitete im höheren Dienst von 2011 bis 2014 bei der Polizei Lippe den Leitungsstab und die Direktion Verkehr. 2014 wechselte er zum PP Bielefeld zu den Spezialeinheiten, wo er bis 2019 für verschiedene Einheiten verantwortlich war. Danach wechselte er zur Direktion Kriminalität und führte dort die Kriminalinspektion 1. 2021 ging er zurück in die Direktion GE und war dort bis zuletzt Leiter der Spezialeinheiten.

Martin Huber: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Herausforderung, mit meiner Arbeit einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Menschen in Bielefeld zu leisten. Ein Leben in Sicherheit und Freiheit erkenne ich als Grundlage eines funktionierenden demokratischen Zusammenlebens. Hierzu möchte ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einen zunehmend fordernden Arbeitsalltag erleben, meinen Beitrag leisten. Vorhandene Kooperationen mit der Stadt, anderen Behörden und Sicherheitspartnern insbesondere rund um die Sicherheit in der Innenstadt möchte ich fortsetzen und weiterentwickeln. Den geplanten Umzug der Polizeiwache Ost vom Kesselbrink sowie der Stadtwache in neue Liegenschaften werde ich in enger Abstimmung mit der Stadt voranbringen. Darüber hinaus bewegt mich auch das Thema "Gewalt gegen Einsatzkräfte der Polizei". Hier gilt es, unsere Beamtinnen und Beamten zu schützen und so aufzustellen, dass sie möglichst gesund und unversehrt ihren Dienst beenden können."

Die Direktion GE beim Polizeipräsidium Bielefeld ist die größte Direktion und umfasst neben der Polizeiinspektion mit ihren drei Polizeiwachen, die Führungsstelle, die Einheiten Ständiger Stab, Führungs- und Lagedienst, Spezialeinheiten und Hundertschaft.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell