Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Brand eines Lagerraums

Ochtrup (ots)

Am Samstagmorgen (29.11.) hat ein Zeuge die Polizei gegen 08.05 Uhr über einen Brand an der Metelener Straße informiert.

Bei Eintreffen der Beamten stellten diese fest, dass der Lagerraum einer Tischlerei brannte. Die Feuerwehr war zu dieser Zeit bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wie das Feuer entstanden ist, ist noch unklar. Es entstand ein Schaden von geschätzt etwa 50.000 Euro.

Während der Löscharbeiten war die Metelener Straße zwischen dem Kreisverkehr Nienborger Damm und der Zufahrt zu Felsenmühle gesperrt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

