Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Zigarettenautomat aufgebrochen

Lotte (ots)

In Büren an der Bergstraße, nahe der Kreuzung mit der Landwehrstraße, haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten gewaltsam aufgebrochen.

Der aufgehebelte und geleerte Automat ist am Sonntag (30.11.) gegen 16.20 Uhr durch einen Zeugen gemeldet worden. Wie viel Geld oder Tabakwaren die Täter aus dem Automaten stahlen, ist bislang unklar. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Rheine: Telefon 05971/938-4215.

