Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Einfamilienhaus

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (27.11.) sind Einbrecher zwischen 11.00 Uhr und 13.30 Uhr an der Ochtruper Straße, nahe Am Kurbaum, in ein Einfamilienhaus eingestiegen.

Am dortigen Wintergarten haben sie eine Scheibe eingeschlagen und anschließend das ganze Haus durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest.

Die Polizei Steinfurt nimmt unter 02551/15-4115 Hinweise von Zeugen entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell