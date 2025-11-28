PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Einfamilienhaus

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (27.11.) sind Einbrecher zwischen 11.00 Uhr und 13.30 Uhr an der Ochtruper Straße, nahe Am Kurbaum, in ein Einfamilienhaus eingestiegen.

Am dortigen Wintergarten haben sie eine Scheibe eingeschlagen und anschließend das ganze Haus durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest.

Die Polizei Steinfurt nimmt unter 02551/15-4115 Hinweise von Zeugen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 08:18

    POL-ST: Greven, Einbruch

    Greven (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus ist es am Donnerstag (27.11.) an der Ricarda-Huch-Straße gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 17.15 Uhr und 21.15 Uhr gewaltsam Zugang über eine Terrassentür. Im Haus durchwühlten die Täter diverse Schubladen und Kommoden. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie eine mittlere zweistellige Summe Bargeld. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 08:14

    POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Einfamilienhaus

    Ibbenbüren (ots) - Am Donnerstag (27.11.) sind unbekannte Täter zwischen 16.30 und 19.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Röntgenstraße gewaltsam eingedrungen. Um in das Haus zu gelangen, haben die Einbrecher die Glasscheibe einer rückwärtigen Terrassentür eingeschlagen. Im Haus sind in sämtlichen Räumen Schränke und Schubladen geöffnet und nach Diebesgut durchsucht worden. Was gestohlen wurde, konnte zum ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 11:53

    POL-ST: Lengerich, Auto von Autohof gestohlen, Zeugen gesucht

    Lengerich (ots) - Vom Hof eines Autohandels an der Münsterstraße, nahe des Kreisverkehrs mit der Ringeler Straße/Schillerstraße, ist in der Nacht zu Donnerstag (27.11.) ein Fahrzeug gestohlen worden. Die Tatzeit liegt zwischen 19.00 Uhr am Mittwochabend (26.11.) und 07.45 Uhr am nächsten Morgen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Opel Insignia Sports Tourer, der zum Verkauf angeboten war. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren