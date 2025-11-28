Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Einfamilienhaus

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (27.11.) sind unbekannte Täter zwischen 16.30 und 19.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Röntgenstraße gewaltsam eingedrungen.

Um in das Haus zu gelangen, haben die Einbrecher die Glasscheibe einer rückwärtigen Terrassentür eingeschlagen. Im Haus sind in sämtlichen Räumen Schränke und Schubladen geöffnet und nach Diebesgut durchsucht worden. Was gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt er Anzeigenaufnahme noch nicht festgestellt werden.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315 entgegen.

