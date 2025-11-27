Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Einbruch in Einfamilienhaus

Westerkappeln (ots)

An der Heinrich-Schulte-Straße haben unbekannte Täter sich am Mittwoch (26.11.25) in der Zeit von 16.00 Uhr bis 22.10 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft.

Um in das freistehende Einfamilienhaus zu gelangen, hebelten die Täter ein rückwärtiges Fenster auf. Zahlreiche Schubladen wurden durchwühlt. Nach ersten Angaben wurden Geldmünzen und eine unbekannte Menge Gold entwendet. Der Wert des Diebesguts liegt einer ersten Schätzung nach im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell