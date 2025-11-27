PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Emsdetten, Pedelec-Fahrer leicht verletzt, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch (26.11.) gegen 12.40 Uhr ein Pedelec-Fahrer leicht verletzt worden. Er wurde von einem Auto angefahren, der Autofahrer flüchtete.

Der 52-jährige Pedelec-Fahrer aus Emsdetten fuhr auf der Neubrückenstraße in Richtung Nordwalder Straße. Ein unbekannter Autofahrer fuhr auf derselben Straße ebenfalls in Richtung Nordwalder Straße. Plötzlich bog der Autofahrer nach rechts in die Sternstraße ab. Dabei streifte er den Pedelec-Fahrer. Dieser verletzte sich leicht.

Der Autofahrer fuhr davon, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Geschädigte konnte bei dem Kennzeichen des Autos, einem weißen Bulli, das Anfangskürzel LH ablesen. Nähere Angaben zum Wagen liegen nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder Autofahrer nimmt die Wache in Emsdetten entgegen: Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
