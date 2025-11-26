PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Sperrung der B54 in Höhe der AS Wettringen

Steinfurt (ots)

Am heutigen Abend (26.11.2025) kam es gegen 18:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B54 kurz hinter der Anschlussstelle (AS) Wettringen in Fahrtrichtung (FR) Münster. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Eine 32-jährige Frau aus Steinfurt fuhr einem ebenfalls aus Steinfurt kommenden 28-jährigen Mann auf, als dieser verkehrsbedingt anhalten musste. Dabei verletzte sich die Fahrerin leicht. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme war die B54 in FR Münster zwischen AS Wettringen und AS Banjo für eine gute Stunde gesperrt.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 12000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 13:35

    POL-ST: Hörstel, Einbruch in Einfamilienhaus - Fenster beschädigt

    Steinfurt (ots) - An der Rodder Straße, nahe Torfmoorstraße, haben unbekannte Täter sich am Dienstag (25.11.2025) in der Zeit von 13.30 Uhr bis 20.30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft und dabei ein Fenster des Hauses beschädigt. Die Täter gelangten in das Wohnhaus. Zahlreiche Schubladen und Schränke wurden durchwühlt. Es können noch keine genauen ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 10:01

    POL-ST: Ibbenbüren, Fußgänger schwer verletzt, Unfall auf Parkplatz

    Ibbenbüren (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (25.11.) gegen 15.30 Uhr ist auf einem Parkplatz an der Gildestraße, Ecke Hansastraße, im östlichen Gewerbegebiet in Alstedde ein Fußgänger schwer verletzt worden. Eine 74-jährige Frau aus Ibbenbüren wollte auf dem Parkplatz mit einem grauen VW Golf einparken und übersah dabei ersten ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 10:53

    POL-ST: Steinfurt, Papiermüllcontainer ausgebrannt

    Steinfurt (ots) - Am Montag (24.11.) sind Polizei und Feuerwehr gegen 09.10 Uhr zum Brand eines Papiermüllcontainers an der Straße Hangenkamp gerufen worden. Als die Polizeibeamten am Brandort nahe der Emsdettener Straße eintrafen, war die Feuerwehr bereits im Einsatz. Der Container brannte komplett ab. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Wie der Container in Brand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren