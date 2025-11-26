Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Sperrung der B54 in Höhe der AS Wettringen

Steinfurt (ots)

Am heutigen Abend (26.11.2025) kam es gegen 18:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B54 kurz hinter der Anschlussstelle (AS) Wettringen in Fahrtrichtung (FR) Münster. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Eine 32-jährige Frau aus Steinfurt fuhr einem ebenfalls aus Steinfurt kommenden 28-jährigen Mann auf, als dieser verkehrsbedingt anhalten musste. Dabei verletzte sich die Fahrerin leicht. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme war die B54 in FR Münster zwischen AS Wettringen und AS Banjo für eine gute Stunde gesperrt.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 12000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell