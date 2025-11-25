POL-ST: Steinfurt, Papiermüllcontainer ausgebrannt
Steinfurt (ots)
Am Montag (24.11.) sind Polizei und Feuerwehr gegen 09.10 Uhr zum Brand eines Papiermüllcontainers an der Straße Hangenkamp gerufen worden.
Als die Polizeibeamten am Brandort nahe der Emsdettener Straße eintrafen, war die Feuerwehr bereits im Einsatz. Der Container brannte komplett ab. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.
Wie der Container in Brand geraten ist, ist noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, denen im angegebenen Bereich etwas aufgefallen ist, sich zu melden. Hinweise nimmt die Wache in Steinfurt entgegen, Telefon 02551/15-4115.
