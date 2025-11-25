PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Papiermüllcontainer ausgebrannt

Steinfurt (ots)

Am Montag (24.11.) sind Polizei und Feuerwehr gegen 09.10 Uhr zum Brand eines Papiermüllcontainers an der Straße Hangenkamp gerufen worden.

Als die Polizeibeamten am Brandort nahe der Emsdettener Straße eintrafen, war die Feuerwehr bereits im Einsatz. Der Container brannte komplett ab. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Wie der Container in Brand geraten ist, ist noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, denen im angegebenen Bereich etwas aufgefallen ist, sich zu melden. Hinweise nimmt die Wache in Steinfurt entgegen, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 10:49

    POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Frisörsalon

    Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter sind in einen Frisörsalon an der Johannesstraße, Höhe Akazienweg, eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag (22.11.), 13.30 Uhr und Montag (24.11.), 09.30 Uhr. Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen die Haupteingangstür gewaltsam auf. Aus dem Salon stahlen sie diverse Haarschneidemaschinen, Haartönungen sowie eine Wechselgeldkasse. Der gesamte ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 13:12

    POL-ST: Westerkappeln, Zigarettenautomat gesprengt, Bargeld und Tabak gestohlen

    Westerkappeln (ots) - An der Straße Gartenkamp, nahe des Wendehammers, haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (22.11.25), 13.00 Uhr und Sonntag (23.11.25) 10.00 Uhr einen Zigarettenautomaten gesprengt. Mehrere Trümmerteile des Automaten lagen bei Eintreffen der Polizei auf der Straße. Die Täter stahlen Bargeld und Zigaretten in unbekannter Höhe. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren