Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg-Ledde, Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person Polizei bittet um Hinweise

Tecklenburg (ots)

Am Freitag (21.11.), gegen 18.10 Uhr ist es auf der Osnabrücker Straße in Höhe der Hausnummer 29 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 19-Jähriger aus Tecklenburg leicht verletzt wurde.

Er ist mit seinem roten VW Golf aus Tecklenburg in Richtung Lotte gefahren. In Höhe der Hausnummer 29 ist dem jungen Mann in der dortigen Kurve ein unbekanntes Fahrzeug entgegengekommen, es war auf seine Fahrbahn geraten. Ersten Erkenntnissen zufolge musste er ausweichen und ist daraufhin in den angrenzenden Graben gefahren. Hierbei wurde der 19-Jährige leicht verletzt.

Aus dem entgegenkommenden Auto sind zuerst zwei männliche Personen ausgestiegen und auf den roten Golf zugelaufen. Als der Tecklenburger selbstständig aus dem Fahrzeug gestiegen ist und ein weiteres Auto angehalten hat, sind die beiden Männer wieder in ihr Fahrzeug gestiegen und haben sich von der Unfallstelle in unbekannte Richtung entfernt, ohne Angaben zu machen.

Bei dem Auto handelt es sich Zeugenaussagen zufolge um einen dunklen Kombi. Der Fahrer des dunklen Kombis soll etwa 25-30 Jahre alt sein, ungefähr 190cm groß. Zu dem Beifahrer können keine Angaben gemacht werden. Der Fahrer des roten Golfs wurde von einem eingesetzten Rettungswagen medizinisch versorgt. Der Golf musste abgeschleppt werden und es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen und die beiden männlichen Personen aus dem dunklen Kombi. Wer Angaben zum Unfallhergang oder zu den Personen machen kann, wird gebeten die Polizeiwache in Lengerich unter 05481/9337-4515 zu kontaktieren.

