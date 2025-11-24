Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Zwei Transporter aufgebrochen Zeugen gesucht

Altenberge (ots)

In der Zeit von Donnerstag (20.11.), 18.00 Uhr, bis Freitag (21.11.), 06.15 Uhr stand ein Mercedes Sprinter auf einem Parkplatz am Gooiker Platz. In diesem Zeitraum haben Unbekannte die Seitenscheibe der Beifahrertür ausgehebelt und gelangten so in den Fahrzeuginnenraum. Daraus gestohlen wurden eine Akkuflex, ein Laubsauger und zwei dazugehörige Akkus der Firma Bosch. Das Diebesgut ist einen mittleren dreistelligen Eurobetrag wert. Ebenfalls in der Zeit von Donnerstag auf Freitag, zwischen 16.30 und 07.30 Uhr wurde am Grünen Weg, unmittelbar nahe des Gooiker Platz, ein weiterer Mercedes Sprinter aufgebrochen. An diesem Sprinter manipulierten die Diebe am Schloss der Hecktüren, um hineinzugelangen. Aus dem Fahrzeug wurden ebenfalls diverse Werkzeuge der Hersteller Makita und Bosch im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags gestohlen. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Greven unter 02571/928-4455 entgegen.

