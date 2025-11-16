Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Graffiti-Sprayer festgenommen+++ Taxifahrer wehrt Angriff ab+++ Dieb wird von Wirtin verfolgt+++ Einbrüche+++ Zustellerfahrzeug unbefugt benutzt+++

1. Graffiti-Sprayer auf frischer Tat festgenommen, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, Samstag, 15.11.2025, 02:10 Uhr

(eh) Am frühen Samstagmorgen konnte im Gustav-Stresemann-Ring ein Graffiti-Sprayer auf frischer Tat festgenommen werden. Gegen 02:10 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf, dass er soeben einen maskierten Mann in der Unterführung am Gustav-Stresemann-Ring gesehen habe, der sich zudem auffällig verhalten habe. Beim Eintreffen der ersten Streife am Tatort rannte der junge Mann sofort los, konnte jedoch nach kurzer Nacheile durch die Beamten gestellt und festgenommen werden. Am Tatort konnte ein frisches Graffiti festgestellt werden, die farblich passenden Spraydosen hatte der 22-jährige Mann aus Taunusstein bei der Festnahme in einem Beutel dabei. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte nachhause entlassen. Er muss sich jetzt in einem Strafverfahren für seine Tat verantworten.

2. Taxifahrer wehrt Angriff ab,

Wiesbaden Mitte, Rheinstraße, Samstag, 15.11.2025, 04:00 Uhr

(cp)In der Rheinstraße wurde in der Nacht zum Samstag ein Taxifahrer von seinen Fahrgästen angegriffen. Er wehrte sich heftig und biss einem der Angreifer in den Finger. Ein 20 Jahre alter Mann und seine 23-jährige Begleitern ließen sich am Samstag mit einem Taxi in die Rheinstraße fahren. Dort gegen 04:00 Uhr angekommen, stieg der 20-Jährige aus. Der 34 Jahre alte Taxifahrer tat es ihm gleich und forderte den jungen Mann auf zu zahlen. Hieraufhin entbrannte ein Streit, der schnell in einer Schlägerei mündete. Hierbei soll der 20-Jährige zunächst auf den Taxifahrer eingeschlagen und eingetreten haben. Als dieser sich wehrte und zurückschlug, soll auch die 23-Jährige auf den Mann eingeschlagen haben. Der Fahrer biss seinem Fahrgast dabei noch in einen Finger, bevor die drei schließlich durch Passanten getrennt wurden. Ernsthaft verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand. Die beiden Streithähne waren im Übrigen nüchtern, wohingegen die junge Dame mit rund einem Promille deutlich alkoholisiert war. Die herbeigerufene Polizei nahm die drei Personen fest. Sie müssen sich nun jeweils in Strafverfahren verantworten und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in den frühen Morgenstunden entlassen.

3. Dieb wird von Wirtin verfolgt,

Wiesbaden, Mitte, Grabenstraße, Samstag, 15.11.2025, 09:17 Uhr

(cp)In einem Wiesbadener Restaurant wurde am Samstagmorgen ein Dieb von der Wirtin auf frischer Tat ertappt. Als er flüchtete, nahm die Frau die Verfolgung auf und konnte ihm mit Hilfe von Passanten auch dingfest machen. Die 56-jährige Gaststätteninhaberin bereitete gegen 09:20 Uhr die Küche vor, als sie plötzlich ein Geräusch aus dem Gastraum des noch geschlossenen Restaurants vernahm. Noch mit dem Messer in der Hand betrat sie den Raum und fand hier einen fremden Mann vor, der sich über den offenen Eingang hereingeschlichen hatte. Er machte sich an der Theke zu schaffen und hatte schon eine gut gefüllte Kellnerbörse in der Hand. Als der Täter sie sah, ließ er seine Beute fallen und ergriff sofort die Flucht. Die Wirtin ließ den 48-jährigen Langfinger aber trotzdem nicht so leicht davonkommen, legte ihr Messer ab und nahm die Verfolgung auf. Am Kranzplatz holte sie ihn schließlich ein und aufmerksame Passanten stellten sich ihm in den Weg. Hieraufhin gab er auf, setzte sich erschöpft auf den Boden und ließ sich von der sodann verständigten Polizei abführen.

4. Einbrüche,

Wiesbaden, Niederwaldstraße / Hildastraße / Emil-Krag-Straße Freitag, 14.11.2025, 13:00 Uhr - 22:00 Uhr, Samstag, 15.11.2025, 15:15 Uhr - 19:15 Uhr

(js) Am Freitag kam es zu zwei Einbrüchen, wobei in einem Fall der Täter sein Vorhaben abbrach. In der Niederwaldstraße drangen unbekannte Täter zwischen 13:00 Uhr und 22:00 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein, durchsuchten Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld. In der Hildastraße versuchte sich ein Einbrecher zwischen 16:00 Uhr und 18:20m Uhr an einer Balkontür eines Balkons im 1. Obergeschoss, welchen er zuvor erklommen hatte. Aus bislang nicht bekannten Gründen brach er sein Vorhaben ab. Möglicherweise wurde er bei der Tatausführung gestört. Unbekannte Täter gelangten durch ein Wohnzimmerfenster in eine Wohnung in der Emil-Krag-Straße. Dort konnten sie Schmuck und Bargeld entwenden und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

In allen Fällen ermittelt die Wiesbadener Kriminalpolizei und nimmt Hinweise unter der 0611/345-0 entgegen.

5. Zustellerfahrzeug unbefugt benutzt,

Wiesbaden, Heinrich-Zille.-Straße, Samstag, 15.11.2025, 17:00 Uhr

(js) Am Freitagnachmittag wurde einem Paketzusteller kurzfristig sein Fahrzeug entwendet. Der geschädigte Fahrer stellte seinen grauen Mercedes Sprinter gegen 17:00 Uhr in der Heinrich-Zille- Straße ab, um ein Paket auszuliefern. Als er zurückkam, konnte er das Fahrzeug nicht mehr auffinden. Nach kurzer Absuche, konnte der Sprinter dann im Nahbereich, auch noch in der Heinrich-Zille-Straße, festgestellt werden. Der Fahrer hatte vermutlich den Fahrzeugschlüssel im Zündschloss gelassen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet.

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem 5. Polizeirevier unter der 0611/345-2540 in Verbindung.

