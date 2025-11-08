PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 85-jähriger

Wiesbaden (ots)

(js) Die um 15:33 Uhr eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 85-jährigen Frau aus einer Wiesbadener Klinik wird hiermit zurückgenommen. Die Dame konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Wiesbaden
Kommissar vom Dienst

Telefon: (0611) 345-2042
E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 08.11.2025 – 11:05

    POL-WI-KvD: +++Raub auf Tankstelle+++

    Wiesbaden (ots) - Tankstelle in Wiesbaden überfallen, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Samstag, 08.11.2025, 01.17 Uhr (js) Am frühen Samstagmorgen wurde eine Tankstelle in der Dotzheimer Straße von einem bislang unbekannten Täter überfallen. Der Mann forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld sowie Zigaretten. Nachdem der Mitarbeiter der Tankstelle dem nachkam, verstaute der Täter einen ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 22:52

    POL-WI-KvD: +++Vermisster 11-jähriger aus Wiesbaden wohlbehalten zurückgekehrt+++

    Wiesbaden (ots) - (eh) Die gg 18:00 Uhr veröffentlichte Fahndung nach dem 11-jährigen Cem WOLF aus Wiesbaden kann eingestellt werden. Der Junge ist gg 20:00 Uhr wohlbehalten zu seiner Mutter zurückgekehrt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen Polizeidirektion Wiesbaden Kommissar vom Dienst Telefon: (0611) 345-2042 E-Mail: ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 18:52

    POL-WI-KvD: 11-jähriger Junge aus Wiesbaden vermisst

    Wiesbaden (ots) - Wiesbaden - Biebrich Dienstag, 04.11.2025, 16:30 Uhr (nzi) Seit Dienstagvormittag wird der 11-jährige Cem Wolf aus Wiesbaden - Biebrich vermisst. Der Vermisste hat am Morgen um 07:15 Uhr die elterliche Wohnung in Wiesbaden-Biebrich verlassen und kehrte bislang nicht wieder zurück. Der 11-jährige Vermisste ist ca. 155cm groß, ca. 50kg schwer und hat kurze dunkle Haare mit Pony. Er trägt einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren