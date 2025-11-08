Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI-KvD: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 85-jähriger
Wiesbaden (ots)
(js) Die um 15:33 Uhr eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 85-jährigen Frau aus einer Wiesbadener Klinik wird hiermit zurückgenommen. Die Dame konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (0611) 345-2042
E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell