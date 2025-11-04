Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Vermisster 11-jähriger aus Wiesbaden wohlbehalten zurückgekehrt+++

Wiesbaden (ots)

(eh) Die gg 18:00 Uhr veröffentlichte Fahndung nach dem 11-jährigen Cem WOLF aus Wiesbaden kann eingestellt werden. Der Junge ist gg 20:00 Uhr wohlbehalten zu seiner Mutter zurückgekehrt.

