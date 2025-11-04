Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI-KvD: +++Vermisster 11-jähriger aus Wiesbaden wohlbehalten zurückgekehrt+++
Wiesbaden (ots)
(eh) Die gg 18:00 Uhr veröffentlichte Fahndung nach dem 11-jährigen Cem WOLF aus Wiesbaden kann eingestellt werden. Der Junge ist gg 20:00 Uhr wohlbehalten zu seiner Mutter zurückgekehrt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (0611) 345-2042
E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell