Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: 11-jähriger Junge aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden - Biebrich

Dienstag, 04.11.2025, 16:30 Uhr

(nzi) Seit Dienstagvormittag wird der 11-jährige Cem Wolf aus Wiesbaden - Biebrich vermisst.

Der Vermisste hat am Morgen um 07:15 Uhr die elterliche Wohnung in Wiesbaden-Biebrich verlassen und kehrte bislang nicht wieder zurück.

Der 11-jährige Vermisste ist ca. 155cm groß, ca. 50kg schwer und hat kurze dunkle Haare mit Pony. Er trägt einen dunkelblauen Kapuzenpullover mit einem Skelettmotiv auf der Vorderseite, eine Bluejeans und schwarze Sneaker der Marke Jack Wolfkskin. Zudem führt er einen dunkelblauen Schulrucksack mit sich.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass sich der Vermisste im Wiesbadener Innenstadtbereich aufhält.

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Wiesbaden
Kommissar vom Dienst

Telefon: (0611) 345-2042
E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

