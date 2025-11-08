Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Raub auf Tankstelle+++

Wiesbaden (ots)

Tankstelle in Wiesbaden überfallen,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Samstag, 08.11.2025, 01.17 Uhr

(js) Am frühen Samstagmorgen wurde eine Tankstelle in der Dotzheimer Straße von einem bislang unbekannten Täter überfallen. Der Mann forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld sowie Zigaretten. Nachdem der Mitarbeiter der Tankstelle dem nachkam, verstaute der Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie Zigaretten in einem weißen Stoffbeutel und flüchtete über die Dotzheimer Straße in Richtung Innenstadt. Der Mann wurde als ca. 1,75 m groß, von normaler Statur und mit blauen Augen beschrieben. Er sprach akzentfreies Deutsch, nutzte aber auch russische Wörter. Bekleidet war die Person mit einem schwarzen Hoodie, einer dunklen Cargohose, dunklen Stiefeln, schwarzen Handschuhen und einer Skimaske mit camouflage-Muster. Bei der Tatausführung hatte er die Kapuze über den Kopf gezogen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der 0611/345-0 entgegen.

