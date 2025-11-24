Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Radfahrer und Auto kollidieren Radfahrer schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (21.11.) gegen 12.55 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der We-berstraße/Am Tennisplatz/ Klosterstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 86-Jähriger aus Ibbenbüren bog mit seinem Ford von der Klosterstraße auf die Weberstraße ab. Gleichzeitig ist ein 72-jähriger Ibbenbürener mit seinem Fahrrad auf der Weberstraße aus Richtung Weststraße kommend gefahren und beabsichtig-te nach links in die Klosterstraße einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Radfahrer und dem Ford Fahrer. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Mit einem eingesetzten Rettungswagen wurde der Ibbenbürener ins Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.300 Euro geschätzt.

