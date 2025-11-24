Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Gaststätte am Flughafen In Eschendorf

Rheine (ots)

In der Nacht von Samstag (22.11.) auf Sonntag (23.11.) sind Unbekannte gegen 01.40 Uhr in die Gaststätte am Flughafen an der Surenburgstraße eingebrochen. Eine Terrassentür ist von den Einbrechern aufgehebelt worden. Anschließend haben sie die Möbel im Thekenbereich geöffnet und durchsucht. Gestohlen wurden ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag und Schmuck. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben oder Hinweise zu dem Einbruch machen kann, wird gebeten die Polizeiwache Rheine unter 05971-9384215 zu kontaktieren.

