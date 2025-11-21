Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Erdgeschosswohnung, Täter entwenden Bargeld

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte haben die Scheibe der Terassentür einer Erdgeschosswohnung an der Oeynhausenstraße eingeschlagen und sich so Zutritt in die Wohnung verschafft.

In der Zeit von Mittwoch (19.11.), 17.00 Uhr bis zum Donnerstag (20.11.), 16.25 Uhr drangen die Täter in die Wohnung ein, durchsuchten diese und entwendeten Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren unter 05451/591-4315.

