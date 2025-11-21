Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Schulwegunfall, 12-Jähriger leicht verletzt

Greven (ots)

Am Freitag (21.11.) um 07.20 Uhr ist es in Reckenfeld am Kreisverkehr Grevener Landstraße/ Steinfurter Straße/ Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 12-jährigen Jungen aus Greven und einem Autofahrer gekommen. Es handelt sich um einen Schulwegunfall.

Der 53-jährige Autofahrer aus Greven fuhr mit einem VW-Van auf der Grevener Landstraße in Richtung Kreisverkehr. Vor dem Kreisverkehr wartete er, bis er einfahren konnte. Der Junge kam von der rechten Seite und wollte die Straße am Kreisverkehr über den Fußgänger- und Radfahrerüberweg überqueren. Als er dies tat, kam es zur Kollision. Nach ersten Ermittlungen übersah der Autofahrer den Jungen.

Der Junge wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Greven gefahren. Es entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell