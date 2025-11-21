PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Körperverletzung im Supermarkt, Polizei sucht Zeugen

Greven (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Montagmittag (17.11.) in einem Supermarkt einem 71-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Der Geschädigte stand an der Kasse des Discounters an der Kardinal-von-Galen-Straße. Dann ließ er einen Unbekannten, der hinter ihm stand, vor. Kurz darauf drehte dieser Unbekannte sich zu dem 71-Jährigen um und schlug ihn. Der Geschädigte stürzte. Der Unbekannte flüchtete.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 20 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hatte lockige Haare und trug einen Kapuzenpulli, die Kapuze trug er zum Tatzeitpunkt auf dem Kopf. Der Geschädigte musste im Rettungswagen behandelt werden, er wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben und die Hinweise auf den Täter geben können. Diese melden sich bitte bei der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

