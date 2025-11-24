PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Einbruch in Pfarrbüro Beute bislang unbekannt

Nordwalde (ots)

Am Sonntag (23.11.) zwischen 10.20 Uhr und 11.40 Uhr sind Einbrecher in ein Pfarrbüro und die angrenzende Wohnung an der Schulgasse eingebrochen. Auf bislang unbekannte Art und Weise drangen die Täter in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten sämtliche Räume, Schränke und Kommoden nach Diebesgut. Angaben zum Diebesgut konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung bislang nicht gemacht werden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Angaben nimmt die Polizeiwache Greven unter 02571/928-4455 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 10:12

    POL-ST: Rheine, Einbruch in Gaststätte am Flughafen In Eschendorf

    Rheine (ots) - In der Nacht von Samstag (22.11.) auf Sonntag (23.11.) sind Unbekannte gegen 01.40 Uhr in die Gaststätte am Flughafen an der Surenburgstraße eingebrochen. Eine Terrassentür ist von den Einbrechern aufgehebelt worden. Anschließend haben sie die Möbel im Thekenbereich geöffnet und durchsucht. Gestohlen wurden ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 11:58

    POL-ST: Greven, Schulwegunfall, 12-Jähriger leicht verletzt

    Greven (ots) - Am Freitag (21.11.) um 07.20 Uhr ist es in Reckenfeld am Kreisverkehr Grevener Landstraße/ Steinfurter Straße/ Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 12-jährigen Jungen aus Greven und einem Autofahrer gekommen. Es handelt sich um einen Schulwegunfall. Der 53-jährige Autofahrer aus Greven fuhr mit einem VW-Van auf der Grevener Landstraße in Richtung Kreisverkehr. Vor dem Kreisverkehr ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 11:16

    POL-ST: Greven, Körperverletzung im Supermarkt, Polizei sucht Zeugen

    Greven (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Montagmittag (17.11.) in einem Supermarkt einem 71-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Nun sucht die Polizei Zeugen. Der Geschädigte stand an der Kasse des Discounters an der Kardinal-von-Galen-Straße. Dann ließ er einen Unbekannten, der hinter ihm stand, vor. Kurz darauf drehte dieser Unbekannte sich zu dem 71-Jährigen um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren