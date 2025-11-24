POL-ST: Nordwalde, Einbruch in Pfarrbüro Beute bislang unbekannt

Greven (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Montagmittag (17.11.) in einem Supermarkt einem 71-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Nun sucht die Polizei Zeugen. Der Geschädigte stand an der Kasse des Discounters an der Kardinal-von-Galen-Straße. Dann ließ er einen Unbekannten, der hinter ihm stand, vor. Kurz darauf drehte dieser Unbekannte sich zu dem 71-Jährigen um ...

