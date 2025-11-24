POL-ST: Nordwalde, Einbruch in Pfarrbüro Beute bislang unbekannt
Nordwalde (ots)
Am Sonntag (23.11.) zwischen 10.20 Uhr und 11.40 Uhr sind Einbrecher in ein Pfarrbüro und die angrenzende Wohnung an der Schulgasse eingebrochen. Auf bislang unbekannte Art und Weise drangen die Täter in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten sämtliche Räume, Schränke und Kommoden nach Diebesgut. Angaben zum Diebesgut konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung bislang nicht gemacht werden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Angaben nimmt die Polizeiwache Greven unter 02571/928-4455 entgegen.
