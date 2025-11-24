PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Westerkappeln, Zigarettenautomat gesprengt, Bargeld und Tabak gestohlen

Westerkappeln (ots)

An der Straße Gartenkamp, nahe des Wendehammers, haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (22.11.25), 13.00 Uhr und Sonntag (23.11.25) 10.00 Uhr einen Zigarettenautomaten gesprengt. Mehrere Trümmerteile des Automaten lagen bei Eintreffen der Polizei auf der Straße. Die Täter stahlen Bargeld und Zigaretten in unbekannter Höhe. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren: 05451/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
