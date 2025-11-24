POL-ST: Westerkappeln, Zigarettenautomat gesprengt, Bargeld und Tabak gestohlen

Hopsten (ots) - In der Zeit von Samstag (22.11.), 16.15 Uhr und Sonntag (23.11.), 12.00 Uhr stand ein BMW 1er an der Straße Großer Esch in Höhe der Hausnummer 36 am Straßenrand geparkt. Diebe haben auf bislang unbekannte Weise das Fahrzeug geöffnet und daraus einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Unweit davon, am Kiebitzweg, stand ein VW Passat auf einem Privathof. Dieser wurde in der Zeit ebenfalls ...

mehr