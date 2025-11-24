POL-ST: Westerkappeln, Zigarettenautomat gesprengt, Bargeld und Tabak gestohlen
Westerkappeln (ots)
An der Straße Gartenkamp, nahe des Wendehammers, haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (22.11.25), 13.00 Uhr und Sonntag (23.11.25) 10.00 Uhr einen Zigarettenautomaten gesprengt. Mehrere Trümmerteile des Automaten lagen bei Eintreffen der Polizei auf der Straße. Die Täter stahlen Bargeld und Zigaretten in unbekannter Höhe. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren: 05451/938-4215.
