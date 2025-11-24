PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Hopsten, Mehrere Autos aufgebrochen In Halverde

Hopsten (ots)

In der Zeit von Samstag (22.11.), 16.15 Uhr und Sonntag (23.11.), 12.00 Uhr stand ein BMW 1er an der Straße Großer Esch in Höhe der Hausnummer 36 am Straßenrand geparkt. Diebe haben auf bislang unbekannte Weise das Fahrzeug geöffnet und daraus einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Unweit davon, am Kiebitzweg, stand ein VW Passat auf einem Privathof. Dieser wurde in der Zeit ebenfalls von Samstag auf Sonntag, zwischen 20.00 und 10.00 Uhr von Unbekannten geöffnet und durchwühlt. Hier fehlt ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag. In unmittelbarer Nähe, in der Straße Am Kindergarten, wurde zwischen Samstag, 21.00 Uhr und Sonntag, 13.00 Uhr ein Mercedes E-Klasse von Dieben geöffnet und durchsucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung stand das Diebesgut noch nicht fest. Ein viertes Auto, ebenfalls eine Mercedes E-Klasse, war in derselben Nacht vor einem Haus am Wortheweg geparkt und wurde durch Unbekannte geöffnet. Der Fahrzeuginnenraum wurde durchwühlt und es fehlt ein Parfum. Die Polizei ermittelt in allen vier Fällen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ibbenbüren unter 05451-5914315 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

