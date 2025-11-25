Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Frisörsalon

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind in einen Frisörsalon an der Johannesstraße, Höhe Akazienweg, eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag (22.11.), 13.30 Uhr und Montag (24.11.), 09.30 Uhr.

Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen die Haupteingangstür gewaltsam auf. Aus dem Salon stahlen sie diverse Haarschneidemaschinen, Haartönungen sowie eine Wechselgeldkasse. Der gesamte Schaden liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren: Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell