PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Frisörsalon

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind in einen Frisörsalon an der Johannesstraße, Höhe Akazienweg, eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag (22.11.), 13.30 Uhr und Montag (24.11.), 09.30 Uhr.

Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen die Haupteingangstür gewaltsam auf. Aus dem Salon stahlen sie diverse Haarschneidemaschinen, Haartönungen sowie eine Wechselgeldkasse. Der gesamte Schaden liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren: Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 13:12

    POL-ST: Westerkappeln, Zigarettenautomat gesprengt, Bargeld und Tabak gestohlen

    Westerkappeln (ots) - An der Straße Gartenkamp, nahe des Wendehammers, haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (22.11.25), 13.00 Uhr und Sonntag (23.11.25) 10.00 Uhr einen Zigarettenautomaten gesprengt. Mehrere Trümmerteile des Automaten lagen bei Eintreffen der Polizei auf der Straße. Die Täter stahlen Bargeld und Zigaretten in unbekannter Höhe. ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 10:37

    POL-ST: Hopsten, Mehrere Autos aufgebrochen In Halverde

    Hopsten (ots) - In der Zeit von Samstag (22.11.), 16.15 Uhr und Sonntag (23.11.), 12.00 Uhr stand ein BMW 1er an der Straße Großer Esch in Höhe der Hausnummer 36 am Straßenrand geparkt. Diebe haben auf bislang unbekannte Weise das Fahrzeug geöffnet und daraus einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Unweit davon, am Kiebitzweg, stand ein VW Passat auf einem Privathof. Dieser wurde in der Zeit ebenfalls ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren