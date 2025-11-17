POL-KA: (KA Graben-Neudorf - Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall auf B35

Polizeipräsidium Karlsruhe

Gleich drei Fahrzeuge kollidierten am Sonntagabend auf der Bundesstraße 35 miteinander und sorgten für mehrstündige Verkehrsbeeinträchtigungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 63-jähriger Transporter-Fahrer gegen 19:40 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der B35 von Germersheim kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe Graben-Neudorf geriet er aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Aufgrund des Zusammenstoßes prallte der BMW anschließend in den Gegenverkehr und beschädigte zudem einen entgegenkommenden Mercedes, bevor er etwa 150 Meter weiter zum Stehen kam.

Sowohl der 63-jährige Fahrer des Transporters, als auch die 31-jährige Fahrerin des BMW und ihre zwei 67- und 63-jährigen Mitfahrer erlitten Verletzungen. Ein alarmierter Rettungswagen transportierte die Beteiligten zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Transporter und der BMW wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die linke Fahrzeugseite des Mercedes wies ebenfalls starke Beschädigungen auf, die Fahrtauglichkeit blieb glücklicherweise uneingeschränkt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 60.000 Euro.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten sperrten die Beamten die B35 bis etwa 00:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen.

