Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Mehrparteienhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 21:00 Uhr, über die Gebäuderückseite auf den Balkon eines Mehrparteienhauses in der Insterburger Straße in der Karlsruher Waldstadt.

Anschließend verschafften sich die Täter über die Balkontür gewaltsam Zutritt in das Innere der Wohnung. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Emma Bayha, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell