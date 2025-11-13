Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich unbekannte Täter am Mittwoch, zwischen 05:40 Uhr und 19:15 Uhr, durch Aufhebeln einer Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Innere eines Einfamilienhauses in der Vogelsangstraße in Oberöwisheim.

Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten.

Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

