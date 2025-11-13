PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich unbekannte Täter am Mittwoch, zwischen 05:40 Uhr und 19:15 Uhr, durch Aufhebeln einer Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Innere eines Einfamilienhauses in der Vogelsangstraße in Oberöwisheim.

Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten.

Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666 1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 11:38

    POL-KA: (KA) Bretten - Leichtverletzter nach Unfall zwischen Pkw und Roller

    Karlsruhe (ots) - Am Dienstagmorgen kollidierten in der Wilhelmstraße in Bretten ein Roller-Fahrer mit einem Pkw-Fahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer gegen 07:00 Uhr die Hermann-Beuttenmüller-Straße in Richtung Norden. An der Einmündung zur Wilhelmstraße übersah er beim Rechtsabbiegen offenbar einen vorfahrtsberechtigten ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 10:41

    POL-KA: (KA) Östringen - Einbruch in ein Einfamilienhaus in Odenheim

    Karlsruhe (ots) - Nach bisherigen polizeilichen Feststellungen verschafften sich Einbrecher am Dienstag, zwischen 16:45 Uhr und 19:00 Uhr, über ein Fenster neben der Haustür gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Kantstraße in Odenheim. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Täter nahezu alle Räume und nahmen eine Armbanduhr sowie diversen Schmuck an sich. In der Folge flüchteten die Diebe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren