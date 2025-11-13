PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochmorgen kollidierte in der Bruchsaler Straße in Graben-Neudorf ein Pkw mit einem Fahrrad.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin gegen 08:25 Uhr auf der Bruchsaler Straße in Richtung der Bundesstraße 36. Mutmaßlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie hierbei eine Radfahrerin, welche am rechten Fahrbahnrand zeitgleich anhielt. Der Pkw erfasste die Radfahrerin, sodass sie aufgrund der Kollision zu Boden stürzte.

Die 55-Jährige verletzte sich schwer und wurde von einem alarmierten Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

Cora Maier, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
