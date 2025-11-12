Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Leichtverletzter nach Unfall zwischen Pkw und Roller

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagmorgen kollidierten in der Wilhelmstraße in Bretten ein Roller-Fahrer mit einem Pkw-Fahrer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer gegen 07:00 Uhr die Hermann-Beuttenmüller-Straße in Richtung Norden. An der Einmündung zur Wilhelmstraße übersah er beim Rechtsabbiegen offenbar einen vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Kleinkraftrad-Fahrer, welcher auf der Wilhelmstraße in Richtung Osten fuhr. Der Rollerfahrer stürzte aufgrund der Kollision zunächst auf die Motorhaube des Pkws und anschließend auf den Asphalt, wodurch er trotz Tragen eines Helmes leichte Kopfverletzungen davontrug. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

An der Einmündung herrschte zum Unfallzeitpunkt ein Ausfall der Ampeln aufgrund eines technischen Defekts. Die Regelung des Verkehrs erfolgte daher mittels der geltenden Verkehrszeichen.

Die Wilhelmstraße musste zur Unfallaufnahme kurzzeitig teilsperrt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von etwa 5.500 Euro.

Cora Maier, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell