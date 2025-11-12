PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Leichtverletzter nach Unfall zwischen Pkw und Roller

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagmorgen kollidierten in der Wilhelmstraße in Bretten ein Roller-Fahrer mit einem Pkw-Fahrer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer gegen 07:00 Uhr die Hermann-Beuttenmüller-Straße in Richtung Norden. An der Einmündung zur Wilhelmstraße übersah er beim Rechtsabbiegen offenbar einen vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Kleinkraftrad-Fahrer, welcher auf der Wilhelmstraße in Richtung Osten fuhr. Der Rollerfahrer stürzte aufgrund der Kollision zunächst auf die Motorhaube des Pkws und anschließend auf den Asphalt, wodurch er trotz Tragen eines Helmes leichte Kopfverletzungen davontrug. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

An der Einmündung herrschte zum Unfallzeitpunkt ein Ausfall der Ampeln aufgrund eines technischen Defekts. Die Regelung des Verkehrs erfolgte daher mittels der geltenden Verkehrszeichen.

Die Wilhelmstraße musste zur Unfallaufnahme kurzzeitig teilsperrt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von etwa 5.500 Euro.

Cora Maier, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

    POL-KA: (KA) Östringen - Einbruch in ein Einfamilienhaus in Odenheim

    Karlsruhe (ots) - Nach bisherigen polizeilichen Feststellungen verschafften sich Einbrecher am Dienstag, zwischen 16:45 Uhr und 19:00 Uhr, über ein Fenster neben der Haustür gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Kantstraße in Odenheim. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Täter nahezu alle Räume und nahmen eine Armbanduhr sowie diversen Schmuck an sich. In der Folge flüchteten die Diebe ...

    POL-KA: (KA) Straubenhardt - Verkehrsunfall auf der L622

    Karlsruhe (ots) - Am Montag gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der L622 in Richtung Ittersbach ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge miteinander kollidierten. Nach derzeitigem Kenntnisstand bog ein vom "Schwarzenbusch" kommender 56-jähriger LKW-Fahrer an der Einmündung nach links auf die L622 in Richtung Ittersbach ein. Hierbei übersah er einen von links kommenden Skoda-Fahrer, so dass der LKW-Anhänger gegen den ...

    POL-KA: (KA) Ittersbach - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Kreisstraße 3556 bei Ittersbach erfasste ein Pkw einen 43-jährigen Motorradfahrer und verletzte diesen schwer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 43-Jährige gegen 07:50 Uhr auf der K3556 von Spielberg kommend in Fahrtrichtung Ittersbach. Mutmaßlich aufgrund der tief stehenden Sonne übersah ...

