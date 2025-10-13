Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: U-Haft - Bundespolizei nimmt Verbrecher fest

Steinebrück (ots)

Im Zuge der Grenzkontrollen nahm die Bundespolizei am Samstagnachmittag einen gesuchten Straftäter auf der BAB 60 fest.

Gegen den aus Belgien eingereisten 29-jährigen Niederländer, Fahrer eines PKW mit niederländischer Zulassung, lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor. Er soll im Mai 2024 knapp 33 Kilogramm verschiedener berauschender Substanzen veräußert haben. Aktuell führte er eine geringe Menge Marihuana mit sich. Zudem führte er das Kraftfahrzeug unter Einfluss berauschender Mittel und besaß keine erforderliche Fahrerlaubnis.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und richterlicher Vorführung erfolgte die Einlieferung in die JVA Trier.

