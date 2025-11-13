PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Stupferich

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr, durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Burgunderstraße.

In der Folge durchsuchten die Einbrecher verschiedene Räume. Ob sie dabei etwas entwendeten, wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666 1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 11:50

    POL-KA: (KA) Kraichtal - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Karlsruhe (ots) - Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich unbekannte Täter am Mittwoch, zwischen 05:40 Uhr und 19:15 Uhr, durch Aufhebeln einer Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Innere eines Einfamilienhauses in der Vogelsangstraße in Oberöwisheim. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten. Der ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 11:38

    POL-KA: (KA) Bretten - Leichtverletzter nach Unfall zwischen Pkw und Roller

    Karlsruhe (ots) - Am Dienstagmorgen kollidierten in der Wilhelmstraße in Bretten ein Roller-Fahrer mit einem Pkw-Fahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer gegen 07:00 Uhr die Hermann-Beuttenmüller-Straße in Richtung Norden. An der Einmündung zur Wilhelmstraße übersah er beim Rechtsabbiegen offenbar einen vorfahrtsberechtigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren