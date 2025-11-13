Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Stupferich

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr, durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Burgunderstraße.

In der Folge durchsuchten die Einbrecher verschiedene Räume. Ob sie dabei etwas entwendeten, wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

