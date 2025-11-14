PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Verkehrsunfall zwischen PKW und E-Scooter

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagmittag kollidierte in der Brückenstraße in Bad Schönborn ein PKW mit einem E-Scooter.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr eine 52-Jährige mit ihrem PKW gegen 11:30 Uhr auf der Brückenstraße. An der Einmündung der Brückenstraße übersah die 53-Jährige beim Linksabbiegen auf die K3576 offenbar einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 53-jährigen E-Scooter-Fahrer, welcher den roten Fahrradstreifen in Richtung Ortsmitte befuhr. Der PKW kollidierte in der Folge im Einmündungsbereich mit dem E-Scooter-Fahrer, sodass dieser über die Motorhaube stürzte.

Der verletzte 53-jährige E-Scooter-Fahrer kam zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf wenige tausend Euro.

Emma Bayha, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 11:52

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Mehrparteienhaus

    Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter gelangten am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 21:00 Uhr, über die Gebäuderückseite auf den Balkon eines Mehrparteienhauses in der Insterburger Straße in der Karlsruher Waldstadt. Anschließend verschafften sich die Täter über die Balkontür gewaltsam Zutritt in das Innere der Wohnung. Auf ihrem Beutezug ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:53

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Stupferich

    Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr, durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Burgunderstraße. In der Folge durchsuchten die Einbrecher verschiedene Räume. Ob sie dabei etwas entwendeten, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:50

    POL-KA: (KA) Kraichtal - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Karlsruhe (ots) - Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich unbekannte Täter am Mittwoch, zwischen 05:40 Uhr und 19:15 Uhr, durch Aufhebeln einer Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Innere eines Einfamilienhauses in der Vogelsangstraße in Oberöwisheim. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren