Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Verkehrsunfall zwischen PKW und E-Scooter

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagmittag kollidierte in der Brückenstraße in Bad Schönborn ein PKW mit einem E-Scooter.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr eine 52-Jährige mit ihrem PKW gegen 11:30 Uhr auf der Brückenstraße. An der Einmündung der Brückenstraße übersah die 53-Jährige beim Linksabbiegen auf die K3576 offenbar einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 53-jährigen E-Scooter-Fahrer, welcher den roten Fahrradstreifen in Richtung Ortsmitte befuhr. Der PKW kollidierte in der Folge im Einmündungsbereich mit dem E-Scooter-Fahrer, sodass dieser über die Motorhaube stürzte.

Der verletzte 53-jährige E-Scooter-Fahrer kam zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf wenige tausend Euro.

Emma Bayha, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell