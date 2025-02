POL-OE: Junger Fahrer nach Unfall in Theten verletzt

Attendorn (ots) - Ein Renault vom Typ "Clio" wurde am Sonntag (16.02.2025) zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr in der Heggener Straße aufgebrochen. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde eine Handtasche entwendet. Der Schaden wird insgesamt auf einen hohen dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Thorsten Scheen ...

