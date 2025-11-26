PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Fußgänger schwer verletzt, Unfall auf Parkplatz

Ibbenbüren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (25.11.) gegen 15.30 Uhr ist auf einem Parkplatz an der Gildestraße, Ecke Hansastraße, im östlichen Gewerbegebiet in Alstedde ein Fußgänger schwer verletzt worden.

Eine 74-jährige Frau aus Ibbenbüren wollte auf dem Parkplatz mit einem grauen VW Golf einparken und übersah dabei ersten Erkenntnissen zufolge den 64-jährigen Fußgänger aus Ibbenbüren. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 10:53

    POL-ST: Steinfurt, Papiermüllcontainer ausgebrannt

    Steinfurt (ots) - Am Montag (24.11.) sind Polizei und Feuerwehr gegen 09.10 Uhr zum Brand eines Papiermüllcontainers an der Straße Hangenkamp gerufen worden. Als die Polizeibeamten am Brandort nahe der Emsdettener Straße eintrafen, war die Feuerwehr bereits im Einsatz. Der Container brannte komplett ab. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Wie der Container in Brand ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 10:49

    POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Frisörsalon

    Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter sind in einen Frisörsalon an der Johannesstraße, Höhe Akazienweg, eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag (22.11.), 13.30 Uhr und Montag (24.11.), 09.30 Uhr. Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen die Haupteingangstür gewaltsam auf. Aus dem Salon stahlen sie diverse Haarschneidemaschinen, Haartönungen sowie eine Wechselgeldkasse. Der gesamte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren