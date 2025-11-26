Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Fußgänger schwer verletzt, Unfall auf Parkplatz

Ibbenbüren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (25.11.) gegen 15.30 Uhr ist auf einem Parkplatz an der Gildestraße, Ecke Hansastraße, im östlichen Gewerbegebiet in Alstedde ein Fußgänger schwer verletzt worden.

Eine 74-jährige Frau aus Ibbenbüren wollte auf dem Parkplatz mit einem grauen VW Golf einparken und übersah dabei ersten Erkenntnissen zufolge den 64-jährigen Fußgänger aus Ibbenbüren. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand kein Sachschaden.

