Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Einfamilienhaus - Fenster beschädigt

Steinfurt (ots)

An der Rodder Straße, nahe Torfmoorstraße, haben unbekannte Täter sich am Dienstag (25.11.2025) in der Zeit von 13.30 Uhr bis 20.30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft und dabei ein Fenster des Hauses beschädigt.

Die Täter gelangten in das Wohnhaus. Zahlreiche Schubladen und Schränke wurden durchwühlt. Es können noch keine genauen Angaben zu entwendeten Gegenständen gemacht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf eine Summe im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 059771/938-4215.

