Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Einbruch in Wohnhaus

Ladbergen (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch (26.11.) zwischen 14.50 Uhr und 18.30 Uhr in ein Wohnhaus am Hölterweg eingestiegen.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Dort durchwühlten sie diverse Räume. Ob die Unbekannten etwas erbeutet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell