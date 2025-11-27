POL-ST: Ibbenbüren, Diebstähle auf Baustellen
Ibbenbüren (ots)
Am Mittwoch (26.11.) haben unbekannte Täter in der Zeit von Mitternacht bis 08.00 Uhr morgens an einer Baustelle an der Oststraße, Höhe Hausnummer 34, einen Kastenanhänger aufgebrochen. Daraus stahlen sie zwei Motorflex des Herstellers Stihl und ein weiteres Werkzeug. Insgesamt hat die Beute den Wert eines hohen vierstelligen Eurobetrags.
Zwischen Dienstag (25.11.), 18.00 Uhr und Mittwoch (26.11.), 06.00 Uhr ist von einer weiteren Baustelle an der Brockwiesenstraße eine Rüttelplatte gestohlen worden.
Die Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und sucht Zeugen. Angaben dazu nimmt die Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315 entgegen.
