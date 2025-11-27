Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Auto von Autohof gestohlen, Zeugen gesucht

Lengerich (ots)

Vom Hof eines Autohandels an der Münsterstraße, nahe des Kreisverkehrs mit der Ringeler Straße/Schillerstraße, ist in der Nacht zu Donnerstag (27.11.) ein Fahrzeug gestohlen worden.

Die Tatzeit liegt zwischen 19.00 Uhr am Mittwochabend (26.11.) und 07.45 Uhr am nächsten Morgen.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Opel Insignia Sports Tourer, der zum Verkauf angeboten war. Ein Kennzeichen hatte der Wagen nicht. Der Wert liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei ermittelt zu diesem Autodiebstahl. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Lengerich entgegen: Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell